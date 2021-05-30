«Все обвинения в адрес руководства канала в том, что инцидент произошел по его вине, якобы администрация допустила проход судна в неблагоприятные [погодные] условия, являются безосновательными, потому что тогда три корабля с тем же тоннажем, что и Ever Given, пересекали [Суэцкий канал], <…> поэтому, как показало расследование, вся ответственность лежит на капитане судна», — подчеркнул Шеайша на пресс-конференции, проходившей в египетском городе Исмаилия.

Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам первой инстанции в субботу перенес по просьбе сторон на 20 июня слушания по делу о выплате компенсации.(ТАСС)