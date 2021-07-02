Буквально вчера была опубликована статья о том, что «Sputnik Армения» — армянский филиал российского информационного агентства Sputnik, который финансируется из госбюджета РФ, подпитывает реваншистские настроения в Армении ( https://zerkalo.az/sputnik-prodolzhaet-podpityvat-revanshistskie-nastroeniya-v-armenii ).

А сегодня стало известно о том, что руководитель агентства и радио «Sputnik Армения» Дмитрий Писаренко стал обладателем премии «Медиа-менеджер России-2021» в номинации «За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России».

«Хочется особо подчеркнуть, что в нашем случае выдающийся вклад в продвижение русскоязычного медиа за рубежом имеет национальный коллектив. Именно наши сотрудники, владеющие русским языком на уровне родного и считающие русский своим рабочим языком, добились того, что премия в виде этой крылатой статуэтки в этот раз летит в Ереван, в редакцию Sputnik Армения», — заявил на церемонии награждения Дмитрий Писаренко.

Как становится понятным из его слов, редакция «Sputnik Армения» состоящая из этнических армян, на деньги, выделяемые российским госбюджетом, занимается оголтелой антиазербайджанской кампанией. Вдобавок еще руководитель «Sputnik Армения» удосуживается премии «Медиа-менеджер России-2021». Образно говоря, редакцию еще и мотивируют на информационную войну против Азербайджана.

Хотя, по идее, зарубежные филиалы российского информационного агентства Sputnik созданы с целью пропаганды России, в данном случае мы лишний раз убеждаемся: несмотря на то, что во главе редакции «Sputnik Армения» стоит не этнический армянин, это издание служит интересам Армении, подрывая азербайджано-российские отношения и сея межнациональную рознь.