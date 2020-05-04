Рождение новой партии

Судя по всему, в Молдове создается новая правая прозападная партия. Ее возглавит бывший спикер парламента, ныне просто депутат Андриан Канду. Пока что она носит название парламентской группы Pro Moldova, но туда уже перебегают многие депутаты, избранные от Демократической партии беглого олигарха Влада Плахотнюка, который сейчас скрывается в США.

Демпартия, напомним, вошла в альянс с правящей Партией социалистов президента Игоря Додона, и пытается откреститься от своего бывшего лидера. То есть, нельзя исключать, что вскоре парламентская группа Pro Moldova будет преобразована в партию, которая станет еще одной, новой опорой Запада в Молдове. Лидер этой группы Андриан Канду заявил телеканалу TVC21, что знает настроение значительного числа депутатов избранных от Демпартии, которые недовольны сегодняшней ситуацией в стране, недовольны вхождением партии в коалицию с социалистами, а также работой правительства и внутренними делами и обстановкой в партии, передает портал «Красная Весна».

«Депутаты от Демпартии ставят эти аргументы перед собой и, в зависимости от личностных качеств, решают, сколько они могут продержаться, находясь в своей партии», — отметил лидер Pro Moldova.

Канду уверяет, что он не охотится за депутатами, а переход демократов в его группу лишь следствие внутреннего состояния ДПА. Рассказал он и об идеологии новой партии, создаваемой на основе группы Pro Moldova, — она будет правоцентристской.

Доктрина новой партии будет социально-либеральной, при этом она будет акцентироваться на образовании и медицине, так как опыт пандемии коронавирусной инфекции показал «необходимость приоритета бюджетной политики государства в области развития медицины». «Что касается экономики, конечно, это либеральная концепция и доктрина», — сказал Канду.

Коснулся он и нашумевшей темы российского кредита. По его словам, у группы Pro Moldova к договору на предоставление кредита есть юридические и экономические замечания. Канду пояснил, что у Молдовы большой опыт подписания договоров о кредитах, но никогда не было таких условий, какие прописаны в договоре о российском кредите.

«Мы не имеем ничего против того, что деньги идут из России. Деньги нужны в бюджете, но что общего в этом договоре с молдавскими компаниями, которые будут брать в долг у коммерческих российских банков? Если будут какие-то задержки по выплатам тела кредита или процентов, то задолженность будет включена в общий долг государства», — сказал он.

По мнению Канду, нельзя допускать создание подобных схем, ведь в этом нет ничего общего с госкредитом. Кроме того, в договоре не прописан механизм урегулирования споров.

Напомним, Конституционный суд Молдовы приостановил соглашение о предоставлении республике кредита со стороны России. Оппозиция настаивает, чтобы договор о кредите проверили на соответствие Конституции страны, и есть вероятность, что КС аннулирует кредит.

Игорь Додон все эти движения своих оппонентов воспринимает с раздражением. Выступая на днях в передаче «Президент отвечает», он фактически пригрозил бывшим членам Демпартии. Говоря об экономических преступлениях убежавшего Плахотнюка, он заявил, что тот достоин сидеть в тюрьме, и «это касается большинства из тех, кто должен ответить за свои беззакония». «Некоторые из них сейчас прикидываются великими оппозиционерами – депутаты парламента и так далее. Они отлично знают, что были замешаны во всем этом. Но я не вмешиваюсь в юстицию. Работают прокурор и все, кто должен. Так что, думаю, всему свое время. Все нарушители рано или поздно ответят за все по закону», – сказал президент.

По его словам, все эти политики сейчас соревнуются, кто из них лучше, один хочет стать президентом, другой обращается в Конституционный суд.

Глава республики задался вопросом, сможет ли Молдова справиться, если к пандемическому и экономическому кризису присоединиться еще и политический. И ответил, что власти приложат все усилия, чтобы не допустить такой сценарий. Он считает, что если нынешняя коалиция социалистов и демократов сможет удержаться от распада, то страна справится и с пандемией, и с экономическим кризисом.

Это конечно благие пожелания, но никто не может сказать, какой будет политическая ситуация в Молдове ближе к осени. В период с 23 октября по 23 ноября по плану там должны состояться очередные президентские выборы. И зная, что стабильность — понятие в этой республике весьма подвижное, еще неизвестно в какие события могут вылиться эти прямые всенародные голосования. Во всяком случае, текущее положение вещей не исключает ни одного из возможных вариантов. Вплоть до очередной революции.