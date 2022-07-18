В странной стране мы живем. Вроде все есть: есть хорошие законы, по которым люди могли бы нормально жить, если, конечно, соответствующие структуры обеспечивали бы работу этих самых законов и наказывали бы нарушителей. Но, нет. У нас обычно прав тот, у кого больше денег или тот, кто имеет высокого покровителя. А когда люди жалуются на того или иного нарушителя, представители соответствующих структур принимают такую позу, что самому становится неловко — неужели все в порядке, и мы впустую побеспокоили их? Все под контролем? Да и сами нарушители, несмотря на наличие фото и видео-доказательств упорно твердят, что все хорошо и никаких проблем нет.

К нам обратилась группа жильцов дома 2 по улице Сулеймана Сани Ахундова, находящегося около станции метро Азадлыг. По их словам, они потеряли покой, после того как около их дома начал работать ресторан Roze Garden.

«До двух часов ночи из ресторана доносится громкая музыка и шум. Мы неоднократно требовали от руководства ресторана прекратить этот шум, но руководство ресторана игнорирует наше требование.

Мы неоднократно обращались с жалобой в 5-ое отделение полиции, но никакой реакции от сотрудников полиции так и не получили», — сообщили нам жители дома.

Одним словом, как утверждают жильцы домов по вышеуказанному адресу, ресторан Roze Garden нарушает Административное законодательство, или, говоря нормальным языком, не дает людям спать. Ведь согласитесь, не каждый человек любит кутить до двух ночи. Многим нужен нормальный сон, чтобы утром в 9 быть на работе, не говоря уже о детях и пожилых людях.

Мы решили выяснить мнение самих работников ресторана. Как заявил нам сотрудник Roze Garden Вюсал Гадиров, высказывания жильцов не соответствует действительности. «Никакой музыки и шума из нашего ресторана в ночное время не доносится», — сказал Вюсал Гадиров.

Мы также обратились в 5-ое отделение полиции и попытались узнать, почему же «моя полиция меня не бережет». «Согласно Административному кодексу страны все шумные мероприятия должны быть прекращены до 12 часов», — заявил нам дежурный 5-го отделения полиции по имени Гейдар. (К сожалению, он отказался назвать нам свою фамилию).

На наш вопрос о том, почему же сотрудники отделения полиции не принимают меры в отношении нарушителя Административного законодательства ресторана Roze Garden, Гейдар дал следующий ответ «Мы примем все необходимые меры». На попытку нашего корреспондента уточнить точную дату принятия решения, «когда надо, тогда и примем», — пообещал нам дежурный…

Вернемся к странностям наших законов, то есть с обеспечением их деятельности. Да, в стране должны работать бизнесмены, рестораторы, которые должны зарабатывать деньги, платить налоги, открывать рабочие места и так далее. Да и жители столицы должны иметь места для отдыха и развлечений. Но все это не должно происходить в ущерб других, сопровождаться ущемлением прав тех жильцов, которые ничего не требуют от соответствующих структур – эти люди просто хотят ночью спать в своих домах в тишине и покое. Разве в этом требовании есть что-то сверхъестественное? И почему сотрудники пятого отделения полиции глухи к требованиям жильцов? Разве не они первыми прибудут, блестя погонами, на место происшествия, если один из потерявших покой жильцов явится в Roze Garden и вступит в рукопашную с сотрудниками ресторана? А после они же с гордым видом будут отчитываться перед руководством и телекамерами о том, как они – блюстители закона быстро разобрались и не дали хулиганам нарушить покой и спокойствие граждан…

Если руководству ресторана наплевать на всех, а полиция «ослепла» или ждет сигнала сверху о времени наступления этого самого «когда нужно», то есть еще один действенный метода для решения подобных проблем по всему городу. Если тот или иной гражданин-предприниматель решил открыть ресторан в спальных районах города и до поздней ночи нарушает покой жильцов, то внести в закон всего один пункт – в обязательном порядке принудить владельцев объектов жить в ближайших от объекта зданиях. И тогда посмотрим, как этих владельцев ресторанов будут встречать дома. Хотя и этот метод может быть не очень действенным в наших реалиях. Ведь у нас обычно документальный владелец объекта и его истинный хозяин — это разные люди. В любом случае, ИВ и полиция этого района должны что-то придумать – найти метод утихомирить Roze Garden. Люди имеют право спокойно спать в своих домах. И это право никто не может у них отнять. Даже за большие деньги…