Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций

Токио выступил с предложением того, как можно «сломать» санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.

Его выступление в Тегеране после возвращения из Малайзии и Японии транслировало государственное телевидение.

«У японцев было новое предложение по поводу слома санкций США, у нас также было новое предложение на этот счет, мы обсудили это, договорившись продолжить наши консультации по этому вопросу», — сообщил Роухани, говоря о своих переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Сообщив, что европейские и другие страны также прилагают усилия в этом направлении, президент Ирана однако не привел подробностей предложений по решению проблемы санкций США, которые, как отметил Роухани, не поддерживаются никем, кроме «одной или двух стран».

Президент Ирана подчеркнул, что санкции США против Ирана нарушают международные нормы и не принесут каких-либо результатов. «Американцы будут вынуждены свернуть с ошибочного пути», — добавил Роухани.