Роухани: Ирану удается справляться с эпидемией COVID-19, несмотря на санкции

Система здравоохранения Исламской республики Иран хорошо справляется с эпидемией COVID-19, констатировал в субботу иранский президент Хасан Роухани.

При этом он отметил, что одновременно стране также приходится противостоять и санкциям со стороны США.

«Иран — единственная страна, которая борется с санкциями параллельно с борьбой с коронавирусом. Мы сталкиваемся с большими проблемами, связанными с обеспечением вакцинами от COVID-19 и оплатой за них», — приводит слова Роухани иранское агентство Мехр.

Тем не менее, по его словам, стране удается сдерживать пандемию и развивать некоторую экономическую инфраструктуру.

Роухани призвал население страны и далее следовать принятым эпидемиологическим правилам для того, чтобы сдержать распространение вируса.

Иранские ученые разрабатывают собственную вакцину от COVID-19, кроме того страна закупила российскую вакцину «Спутник V» и планирует наладить ее совместное производство. Также Иран через международную систему COVAX приобрел 16,8 млн доз вакцин.