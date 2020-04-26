Роухани: Иран никогда не будет инициатором конфликта в регионе

Президент Ирана Хасан Роухани заявил в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, что Иран никогда не будет инициатором конфликта в ближневосточном регионе, но при этом пристально наблюдает за активностью США. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте иранского лидера.

«Исламская Республика Иран внимательно следит за действиями американцев, но никогда не станет инициировать распри и напряженность в регионе», — заявил Роухани, комментируя недавний виток напряженности между властями двух стран.

В ходе телефонного разговора оба лидера охарактеризовали отношения между Ираном и Катаром как позитивно развивающиеся, подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей.

| 2020-04-26T12:33:00+00:00 26 апреля 2020, 09:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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