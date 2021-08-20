«Когда мутации обнаруживаются при вирусных инфекциях, они носят сезонный характер. В настоящее время мы знаем, что в нашей республике распространяется дельта-штамм».

Oб этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, дельта-штамм стал причиной роста числа инфицированных в стране.

Помощник президента — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в свою очередь добавил, что недавние исследования показывают, что 94% из штаммов коронавируса, распространенных в Азербайджане, являются дельта-штаммами:

«Он отличается от других штаммов тем, что более заразен, чем другие», — добавил Ш. Мовсумов.