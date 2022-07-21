Международный уголовный суд (МУС) намерен приступить к рассмотрению первого дела о военных преступлениях России на Украине уже этой зимой. Как отметили источники Bloomberg, окончательная дата еще не установлена, а процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время.

Суд начал расследование возможных военных преступлений в Украине 2 марта после обращения 39 государств. Прокурор Карим Хан заявил, что приступил к сбору доказательств геноцида и преступлений против человечности. Для сбора доказательств военных преступлений была создана совместная следственная группа, в которую входят представители нескольких европейских судебных органов, в том числе прокуратуры МУС и Евроюста.

Сейчас МУС и Украина ведут переговоры о передаче Киевом в Гаагу как минимум одного российского чиновника, попавшего в украинский плен. По словам собеседников Bloomberg, он может захотеть дать показания против высокопоставленных российских командиров.