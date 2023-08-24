За последнее столетие в России не наблюдалось столь значительного бегства из страны в результате политических потрясений, как после развязанной Владимиром Путиным войны в Украине. Политическая эмиграция последних полутора лет стала самой массовой с 1920-х гг., пишет The Economist.

Кроме того, по данным Росстата, до начала войны в Украине страну за время правления Путина покинули 1,6-2 млн человек, а после вторжения – примерно половина от этого количества, обращает внимание журнал. Он приводит расчеты проекта Re: Russia, который проанализировал различные оценки числа эмигрантов и имеющиеся данные из тех стран, что приняли большое количество россиян после 24 февраля 2022 г. Согласно этим расчетам, страну покинуло от 817 000 до 922 000 человек.

Больше всего россиян приняли Казахстан и Сербия – примерно по 150 000.

Многие уехавшие после эмиграции меняли страну проживания; минимальная и максимальная оценки по странам ЕС, например, различаются примерно вдвое.

Эмиграция из России, по данным Росстата, сокращалась в первое десятилетие правления Путина, но резко ускорилась после его возвращения на президентский пост в 2012 г. Отъезд почти миллиона человек после начала войны в Украине еще сильнее ухудшил и без того крайне тяжелую демографическую ситуацию. Так, в январе-мае относительный уровень рождаемости (8,5 ребенка на 1000 человек населения) стал вторым худшим в современной истории страны; меньше (8,3 ребенка) этот показатель был только в 1999 г., экономически очень тяжелом после дефолта 1998 г. (moscowtimes.ru)