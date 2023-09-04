Ночью Российская Федерация атаковала юг Одесской области, в частности, Килийской и Измаильский районы, применив ударные беспилотники, сообщает УНИАН.

Как сообщила в эфире телемарафона начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, под ударом врага снова оказалась гражданская инфраструктура.

«Абсолютное большинство беспилотников уничтожено Силами противовоздушной обороны. Окончательные цифры еще уточняются. Буквально недавно был отбой, сводятся данные. К сожалению есть попадание в гражданскую инфраструктуру, есть поврежденные здания, уточняется информация о пострадавших», – сказала она.