Российские оккупанты с помощью беспилотника сбросили на боевые позиции украинских военных контейнеры с отравляющим веществом.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования «Юг» в Facebook насчет итогов текущей оперативной обстановки на юге Украины за 23 сентября.

«С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с отравляющим веществом, предположительно – хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет», – сообщили в командовании.