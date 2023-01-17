Консульства европейских стран после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между РФ и Евросоюзом прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператоров.

«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но самое неприятное — это короткий срок выдаваемых виз. Если раньше россияне получали визы на 2-3 года, а нередко и 5 лет, то сейчас многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», — отмечают туроператоры.

При этом сроки действия виз не зависят, как это было раньше, от «визовой истории» заявителя.

Тем не менее, как подчеркивают туроператоры, оформить визу реально, если предоставить все необходимые документы и выписки. Для туристов это ваучер на тур, бронь отеля и авиабилеты в обе стороны, справки с места работы, выписка из банка и другие документы.