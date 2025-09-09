Европейская комиссия (ЕК) планирует ввести дополнительные ограничения на выдачу туристических виз гражданам России. Меры рассматриваются в рамках подготовки 19-го пакета санкций за войну в Украине, сообщают источники ANSA. По их словам, это связано с большим числом въездов россиян в Шенгенскую зону этим летом. Подробности не приводятся. Кроме того, ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов. Инициативу давно продвигает Чехия. В августе глава МИД республики Ян Липавский сказал, что ЕС снова вернулся к этому вопросу.

По данным ЕК, в 2024 году было одобрено 541,8 тыс. заявок на шенгенские визы для россиян, из которых почти 224 тыс. были многократными. Суммарно граждане подали 606,6 тыс. заявлений. По сравнению с 2023 годом доля отказов снизилась на 3,1% и составила 7,5%. Больше всего виз выдали Италия (152 тыс.), Франция (почти 124 тыс.), Испания (111 тыс.), Греция (около 60 тыс.) и Венгрия (свыше 23 тыс.).

Если меры примут, это будет уже второй раунд ограничений. Из-за решения Владимира Путина начать войну в Украине 12 сентября 2022 года ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, повысив сбор и сроки рассмотрения заявлений. При этом ряд европейских стран фактически закрыли въезд для россиян. В частности, это сделали граничащие с РФ Латвия, Литва, Эстония, Польша, Норвегия, Финляндия, а также Чехия. Некоторые не пускают на свою территорию даже при наличии шенгена. Бельгия, Дания, Исландия, Нидерланды не оформляют туристические визы для россиян.

Что касается ограничений на передвижения дипломатов, в 2024 году к этой чешской инициативе присоединились Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Румыния, главы МИД которых направили письмо с соответствующим призывом в адрес председателя внешнеполитического ведомства ЕС. Обращение поддержал и тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На национальном уровне такие ограничения ввела Польша. По оценкам спецслужб республики, 20% россиян, имеющих дипломатический статус в странах ЕС, являются сотрудниками разведки. То есть в Шенгенской зоне могут свободно перемещаться 400 агентов, говорил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Также уведомительный порядок передвижения для российских дипломатов действует в вышедшей из ЕС Великобритании. (moscowtimes.ru)