Россияне стали крупнейшей группой иностранцев в Турции с видами на жительство в 2022 году. Годом ранее они были лишь на шестом месте по этому показателю в стране. С началом вторжения РФ в Украину россияне массово подают заявки на постоянное жительство в Турции.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Nordic Monitor.

«Турция становится убежищем, в частности, для богатых россиян, которым пришлось покинуть западные страны из-за санкций после вторжения России в Украину. Также бегущие от войны россияне предпочитают Турцию», – пишет издание.

Количество видов на жительство возросло еще и потому, что турецкое правительство настойчиво и неоднократно заявляло о том, что не будет участвовать в западных санкциях против России, несмотря на развязанную РФ войну.

Чаще всего за разрешениями на краткосрочное проживание обращались иностранцы, владеющие недвижимостью в Турции, и туристы, желающие продлить пребывание в стране. Также – студенты и другие категории граждан.

Россиян с видами на проживание в стране к концу года было 145 715 – более чем вдвое больше 2021 года – 65 121. За россиянами идут граждане Ирака, Туркменистана и Сирии.