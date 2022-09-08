Россиянам стали массово отказывать во въезде на территорию Грузии. Количество ежедневных отказов во въезде в страну для российских граждан измеряется десятками, пишет «Агентство».

Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян несколько недель назад, рассказал изданию директор общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев.

«Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан», — сообщил Куроптев.

Накануне стало известно о том, что в Грузию не пропустили Митю Алешковского, основателя фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела». Он живет в Грузии с начала войны вместе с женой и ребенком.

О «практически ежедневных» отказах во въезде в Грузию со стороны Турции также рассказало в конце августа генконсульство России в турецком Трабзоне.

Еще раньше, в начале августа, Грузия стала отказывать во въезде крымчанам с паспортами России, выданными на полуострове после 2014 года. Не впускают в страну и тех, у кого в графе место рождения написано «Крым, Россия». Так, если пограничники видят, что в документе указано место рождение «Украина» или «Украинская ССР», а загранпаспорт выдан краснодарским подразделением МВД, то иногда просят показать внутренний российский паспорт. И если в нем написано, что паспорт выдан в Крыму, то человека уводят в отдельную комнату, где говорят, что полуостров оккупирован Россией. В итоге их паспорта не признают, а во въезде отказывают. (moscowtimes.ru)