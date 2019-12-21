Россия завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Россия завершила государственные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С» на базе бронеавтомобиля «Тигр». Об этом в субботу, 21 декабря, агентству ТАСС  рассказали в представительстве разработчика «Тигра» — Военно-промышленной компании.

Испытания проводились на полигоне Капустин Яр. В ходе тестов проверили, можно ли стрелять из новинки по воздушным целям на скорости до 30 км/ч.

О разработке «Гибки-С» стало известно в марте нынешнего года. Целью создания комплекса было обеспечение переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) пусков управляемых ракет для улучшения эффективности мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск России. «Гибка-С» использует снаряды от ПЗРК «Игла» или «Верба».

Ранее, 17 декабря, стало известно, что летом 2020 года начнутся  государственные испытания новых бронетранспортеров и боевой машины пехоты на межвидовой унифицированной колесной платформе «Бумеранг» (iz.ru)

| 2019-12-21T11:18:02+00:00 21 декабря 2019, 11:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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