Правительство России вышло из соглашения с Японией, которое предусматривало облегченную процедуру при посещении Курил японскими гражданами – бывшими жителями этих островов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Распоряжением российского правительства прекращено действие соглашения между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года, а также договора российских и японских властей «об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами — бывшими жителями островов и членами их семей от 2 сентября 1999 года».

Министерству иностранных дел России поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.

В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курильских островов. (Газета.Ру)