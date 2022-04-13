Министерство иностранных дел России объявило о введении санкций в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США, сообщается в пресс-релизе российского внешнеполитического ведомства.

«Указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского Конгресса, вносятся в российский «стоп-лист» на постоянной основе. Вместе с другими действующими законодателями, кому, как Спикеру Н.Пелоси, въезд в Российскую Федерацию был закрыт ранее, «листированию» на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США», — указано в сообщении.

Россия также ввела персональные санкции в отношении 87 сенаторов Канады в ответ на решение канадского правительства внести в «черный список» весь состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Ранее МИД наложил запрет на возможность въезда в Россию для ряда европейских политиков, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других чиновников. Под аналогичные ограничения попали президент США Джо Байден и Госсекретарь Энтони Блинкен.