Высшее руководство России продолжает попытки воссоздать в реалиях XXI века времена своего детства эпохи СССР.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса, Кремль запланировал организовать в стране новое общероссийское движение детей и молодежи.

Аналог пионерии может появиться на свет 19 мая — в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму, утверждает источник РБК.

По словам другого собеседника издания, проект может быть внесен и позже, но дата 19 мая обсуждается.

В отличие от советской пионерской организации, членство в ее российской реинкарнации не будет обязательным — поэтому называть новую структуру полным «аналогом» пионерии неверно, подчеркивает источник РБК.

Новая детско-молодежная структура, по его словам, охватит как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений, а ее ключевой задачей станет воспитание патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков.

Ячейки движения появятся в школах и в средних специальных учебных заведениях, говорят источники РБК.