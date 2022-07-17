Россия за пять месяцев полномасштабного вторжения потеряла более 30% своего наземного боевого потенциала, что дает украинской армии уверенность в своей победе.

Об этом заявил глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин, передает The Guardian.

«Они абсолютно четко понимают, что планируют вернуть всю свою территорию на условиях Украины, и они видят Россию, которая имеет проблемы. Россию, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности», — сказал он.

Радакин отметил, что речь идет о потере 50 тысяч российских солдат, которые погибли или были ранены, почти 1700 уничтоженных русских танков, почти 4 тысячи боевых бронированных машин.