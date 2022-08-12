Каждый день на войне в Украине погибают или получают ранения около 500 российских военнослужащих. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

Вооруженный конфликт в Украине превратился в самую кровавую наземную войну в Европе со времен Второй мировой войны, говорят источники NYT среди американских офицеров. Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявлял, что за неполные полгода войны были убиты и ранены от 70 до 80 тысяч россиян. Это значительное количество, подчеркнул Каль, учитывая, что Россия «не достигла ни одной из целей Владимира Путина» с конца февраля.

Собеседники NYT в Минобороны США оценили количество только погибших в 20 тысяч, из них 5 тысяч — наемники из ЧВК «Вагнера». «Российские вооруженные силы сильно истощены», — констатирует военный журналист и историк Сет Дж. Джонс. По данным британской разведки, с начала войны погибли 10 генералов ВС РФ, еще как минимум шесть были уволены из-за провалов.