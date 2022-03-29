Министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, это решение принято в связи с переговорами России и Украины по нейтралитету и безъядерному статусу, а также предоставлении Украине гарантий безопасности. По словами Фомина, указанные темы переходят уже в практическую плоскость.

В этой связи министерство обороны «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», добавил замминистра обороны. (gazeta.ru)