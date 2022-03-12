Херсонский облсовет собрался 12 марта на экстренное заседание, на котором отверг идею создания «ХНР».

Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Рыбалко.

«Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. 44 депутата приняли обращение о том, что «Херсонщина – это Украина» и никакой псевдореспублики на территории области не будет», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее 12 марта стало известно, что российские оккупанты готовятся провести «референдум» по объявлению Херсонской области «народной республикой».

На это известие среагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора. (tsn.ua)