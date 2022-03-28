За последние сутки не произошло существенных изменений в расположении российских войск, сообщает минобороны Британии.

По данным британской разведки, текущая нехватка материально-технического обеспечения усиливается отсутствием импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боевыми действиями украинцев.

«Россия захватила большую часть территории на юге в окрестностях Мариуполя, где продолжаются ожесточенные бои, поскольку Россия пытается захватить порт», — указано в сообщении.