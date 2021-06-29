На фоне ежегодных международных военных учений Sea Breeze, стартовавших 28 июня на черноморском побережье Украины, Россия во вторник, 29 июня, провела в аннексированном ею Крыму учебную проверку боевой авиации и средств ПВО.

Всего в проверке были задействованы примерно 20 самолетов и вертолетов, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Днем ранее Национальный центр управления обороной РФ указывал, что российские военные следят в Черном море за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze-2021. В этих учениях задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5000 военнослужащих из 17 стран НАТО, а также государств-партнеров альянса. В общей сложности в маневрах участвуют представители 32 стран. (DW)