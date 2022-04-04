Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 апреля заявил, что РФ, начиная войну против Украины, преследовала три цели – подчинить страну своей воле, лишить ее суверенитета и независимости и утвердить свою власть, а также разделить Запад. Об этом сообщил сайт Госдепартамента США.

«По всем трем направлениям он провалился. Украина теперь более сплоченная. Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем [президент РФ] Владимир Путин. Мощь России на самом деле сильно уменьшилась, армия сильно отстала. Его экономика шатается. И, конечно же, НАТО и Запад более сплочены, чем когда-либо за последнее время», – отметил госсекретарь.

Он добавил, что мир наблюдает «серьезную неудачу для России». /gordonua.com/