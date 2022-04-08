Россия высказала претензии Турции в связи с продажей Украине беспилотников Bayraktar. В Анкаре ответили, что сделка проводилась частной компанией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Россияне расстроены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас», — заявил агентству высокопоставленный турецкий чиновник.

По его словам, Анкара уже ответила Москве на ее претензии. Он уточнил, что продажей занимались частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны до войны.