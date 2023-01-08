Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия предлагает Украине «корейский сценарий» завершения боевых действий, передает «Коммерсантъ».

Такой вариант, указал Данилов, предполагает разделение страны и юридическое оформление утраты Киевом контроля над восточными территориями.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы»,— заявил Данилов в эфире телемарафона «Единые новости».

По 38-й параллели северной широты проходит граница между Северной и Южной Кореей.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом завершить боевые действия на Украине станет отвод российских войск к границам 1991 года.