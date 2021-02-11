Россия пообещала Евросоюзу соразмерный ответ на новые санкции

Россия ответит соразмерно, если Брюссель введет новые санкции против Москвы.

Как передает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочется предостеречь наших ЕСовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо, как вы понимаете, последует соразмерный ответ», — сказала Захарова.

Она уточнила, что нельзя использовать права человека как геополитический инструмент.

Ранее СМИ писали, что ЕС начал обсуждать новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.