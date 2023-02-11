Вероятно, Россия весной планирует пойти в наступление на украинские территории. А в зимний период она взяла тактику на истощение украинцев и восстановление собственных сил и перевооружение. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает «Укринформ«.

Он подчеркнул, что сейчас идут ожесточенные бои на Донбассе, особенно вокруг Бахмута. Такое Кирби напомнил, что Путин хочет усложнить жизнь украинцам обстрелами мирной инфраструктуры Украины.

Представитель Белого дома заявил, что Россия использует зимний период для пополнения запасов и перевооружения сил, чтобы «возобновить наступательные операции весной». Так что именно поэтому США и другие страны-партнеры Украины увеличивают военную помощь, чтобы подготовить ВСУ к тому, что россияне планируют весной.

Кирби выразил убеждение, что бои в Украине станут более жесткими, как только погодные условия улучшатся.