Контрнаступление Украины на западе Запорожской области, вероятно, заставило российское командование сделать приоритетом оборону в этом регионе и передислоцировать части элитного формирования от линий обороны армии РФ, расположенных к югу от Бахмута, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новом обзоре. В течение последних недель ВСУ, вероятно, проделали значительную тактическую брешь на участке нынешней российской обороны в районе Работино, и продолжают расширять ее, подчеркивают аналитики.

В свою очередь Министерство обороны Великобритании в Twitter (X), ссылаясь на данные разведки сообщает о том, что Россия превращает оккупированный город Токмак Запорожской области в главную опору своей второй линии обороны.

«Вероятно, что в последние дни российские силы укрепили их оборону вокруг оккупированного города Токмак на юге Украины, который расположен примерно на расстоянии 16 км за пределами нынешней линии фронта», — говорится в сообщении.

В частности, Россия разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковые оборонительные ежи и выкапывает новые окопы, что осуществляется российской 58-й общевойсковой армией.