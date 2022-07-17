Российское командование передислоцировало значительное количество военных кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на полученную от ВМС информацию.

Также враг продолжает контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой, Запорожской областях.

Несение боевой службы кораблями РФ осуществлялось в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью.