Российское командование передислоцировало значительное количество военных кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на полученную от ВМС информацию.
Также враг продолжает контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой, Запорожской областях.
Несение боевой службы кораблями РФ осуществлялось в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью.