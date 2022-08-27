Российские военные решили перевезти в Крым тяжелую военную технику – эшелон с танками, гаубицами и САУ заметили на железнодорожной станции Тамань возле въезда на Керченский мост со стороны России. Эшелон сняли очевидцы, опубликовало эти кадры издание «Крым Реалии».

Согласно сообщению, очевидцы заметили на железнодорожных платформах инженерно-саперные машины, в том числе инженерную машину разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» (по классификации НАТО – M1990 «Farm») и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Кроме этого, танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей. В составе военного эшелона были также крытые вагоны и цистерны с топливом.