Россия отвергает инсинуации ряда стран Запада, которые обвиняют военнослужащих РФ в насилии в отношении мирного населения Украины. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы опять слышали необоснованные и безосновательные обвинения в адрес российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине. Решительно отвергаем эти оскорбительные и голословные инсинуации», — сказал он.

По словам Кузьмина, Россия считает эти обвинения частью «беспринципной информационной борьбы, которая активно ведется сейчас против России Украиной и ее западными покровителями».

Дипломат указал, что одна из задач, которая ставится в рамках кампании по очернению российских военнослужащих, заключается в сокрытии настоящих случаев сексуального насилия со стороны украинских радикалов, которые практикуют его против мирного населения Донбасса с 2014 года.

13 апреля в СБ ООН проходило заседание, посвященное проблеме сексуального насилия в конфликтах.