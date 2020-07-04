Россия отреагировала на отказ Турции признавать Крым

Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции. Как заявил сенатор от крымского региона, член комитета Cовета Федерации по международным делам Сергей Цеков, для крымчан самое главное признание — это признание и поддержка России, пишут РИА Новости.

«Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции. Нам их признание не требуется и особо не волнует», — отреагировал он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглуна совместной конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает «незаконную аннексию Крыма».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, США и страны Евросоюзасчитают полуостров оккупированной территорией. Москва заявляет, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права (lenta.ru)