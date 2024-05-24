Посол России в Ереване Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, сообщается на сайте МИДа России.

Краткий комментарий об этом выпустила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она не привела никаких подробностей.

Отношения России и Армении, которые традиционно рассматривались как близкие и союзнические, значительно охладели в 2023 году. Москва критиковала Ереван из-за того, что Армения присоединилась к Международному уголовному суду, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Также Россия выступала против того, что Армения провела совместные военные учения с США. В Армении критиковали Россию из-за того, что она не оказала должной поддержки во время войны в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в феврале 2024 года, что Армения «заморозила» свое участие в Организации договора о коллективной безопасности ( ). Армения в мае приостановила финансирование ОДКБ. Вскоре после этого Пашинян сообщил, что две страны, входящие в ОДКБ, участвовали в подготовке войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.

По его словам, эти страны имитировали помощь Армении, однако война была не из-за Нагорного Карабаха, а за то чтобы, изменить режим в Армении, — сказал Пашинян, не уточнив, какие страны имеет ввиду, но не трудно догадаться, что он намекал на Россию и Беларусь.

Данное высказывание Пашиняна прозвучало после визита президента Беларуси в Баку, где Лукашенко сказал, что обсуждал с Ильхамом Алиевым неизбежную войну с Арменией и что эту войну «выиграть можно».