Россия открыла границу с Абхазией

Россия открывает границу с Абхазией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

В распоряжении говорится, что с сегодняшнего дня, 1 августа, россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России сообщили, что ожидается, что границу России с Абхазией откроют во второй половине дня 1 августа. Тогда уточнялось, что изменения вступят в силу после публикации соответствующего распоряжения российского правительства.

Ожидается , что Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, которая должна быть сделана не ранее чем за три дня до прибытия в страну. Документы будут спрашивать при заселении в отели, гостиницы, гостевые дома и прочие объекты размещения.

С 1 августа России возобновила международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). С 15 августа возобновляются полеты в Швейцарию (lenta.ru)