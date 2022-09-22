Власти России при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана освободили десять иностранцев, захваченных в плен в Украине. Как пишет Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Саудовской Аравии, самолет с гражданами США, Великобритании, Хорватии, Марокко и Швеции, приземлился в Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала освобождение пятерых британских граждан в Твиттере «очень приятной новостью» после «месяцев неопределенности и страданий для них и их семей».