Власти России при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана освободили десять иностранцев, захваченных в плен в Украине. Как пишет Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Саудовской Аравии, самолет с гражданами США, Великобритании, Хорватии, Марокко и Швеции, приземлился в Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала освобождение пятерых британских граждан в Твиттере «очень приятной новостью» после «месяцев неопределенности и страданий для них и их семей».
Британский депутат Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных оказался гражданин страны Эйден Эслин. Он был захвачен в начале года, а затем приговорен к смертной казни судом в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Россия также освободила граждан США: 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хюина, сообщил агентству представитель семьи одного из них.
Представители Саудовской Аравии сообщили, что приговоренные к смертной казни в ДНР британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим также были отпущены на свободу. Они находятся в Саудовской Аравии, видео с ними опубликовало государственное информагентство страны. (moscowtimes.ru)