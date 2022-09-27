Избирательные комиссии опубликовали завершающие итоги псевдореферендумов о будущем оккупированных Донецкой и Луганской, Запорожской и Херсонской областей — во всех регионах якобы обеспечена высокая явка, поддержка избирателями вхождения в состав РФ якобы составила не менее 87% после подсчета 100% голосов.

Во всех перечисленных регионах Украины псевдореферендумом признаны Россией состоявшимися.

Вхождение Херсонской области в состав РФ якобы поддержали 87,05% после подсчета 100% голосов, за вхождение Запорожской области в состав России высказались якобы 93,11% избирателей по итогам подсчетов всех бюллетеней.

ЦИК т.н.ЛНР по итогам обработки 100% бюллетеней: за вхождение в состав РФ высказались якобы 98,42% жителей республики.

В т.н. ДНР позже всех завершился подсчет голосов. Там якобы 99,23% избирателей выступили за присоединение к России.

28 сентября ожидаются официальные обращения «глав» регионов к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении в состав страны.

С 23 по 27 сентября на упомянутых территориях провели псевдореферендумы по вопросу выхода из состава Украины и вхождения в состав Российской Федерации на правах субъектов.