Москва, Вашингтон и Берлин участвовали в переговорах об обмене Алексея Навального. Как стало известно Bild, в обмен на политика российский президент Владимир Путин хотел получить сидящего в немецкой колонии россиянина Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Ранее Bild сообщал, что недавний арест гражданина Германии в петербургском аэропорту Пулково также мог быть связан с намерением российских властей обменять его на Красикова. В феврале у прилетевшего в Санкт-Петербург к подруге 38-летнего жителя Гамбурга нашли шесть мармеладных мишек с каннабисом. Он свободно купил их в ФРГ. Российские таможенники утверждают, что в конфетах содержался наркотик тетрагидроканнабинол. Немцу грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее Путин намекал на возможность обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на «патриота», который «ликвидировал» человека в Европе, в интервью Такеру Карлсону. Под это описание подпадает Красиков, чью фамилию и ранее называли в контексте возможного обмена Гершковича, но неофициально. Теперь именно о таком варианте обмена заявил Путин.

Алексей Навальный скончался в колонии 16 февраля, сообщило накануне управление ФСИН России по ЯНАО. Там заявили, что после прогулки политик «почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», «реанимационные мероприятия» положительных результатов не дали — «врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть». (moscowtimes.ru)