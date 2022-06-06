Российская ракетная атака на Киев в воскресенье утром, вероятно, была попыткой сорвать поставки западной военной техники.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

«Утром 5 июня российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники украинским подразделениям на передовой», — говорится в обзоре.

Как писал УНИАН, по данным Генштаба Украины, утром Россия снова обстреляла ракетами столицу Киев и пригород и нанесла удар по военной и гражданской инфраструктуре.

Утром 5 июня четыре вражеские ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева. В Минобороны РФ заявили, что цель удара — поставленные восточноевропейскими странами Т-72 и другая бронетехника. В «Укрзализныце» опровергли это заявление.