Россия обещала ответить на санкции Евросоюза из-за Навального

Москва отреагирует на новые антироссийские санкции Европейского союза по ситуации с Алексеем Навальным, заявили в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС.

Одобрение санкций не стало для Москвы сюрпризом, отметили в МИДе. При этом в ведомстве подчеркнули, что подобные действия Евросоюза разрушают российско-европейские двусторонние отношения.

1 марта послы 27 стран Европейского союза одобрили начало процедуры введения новых антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

| 2021-03-01T17:26:16+04:00 1 марта 2021, 17:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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