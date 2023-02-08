Директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев заявил, что идея об отправке миротворцев ООН в Карабах едва ли реалистична, задачи по восстановлению мира и безопасности в регионе эффективно решает российский миротворческий контингент.

Об этом сообщают российские СМИ.

Он отметил, что из международных и иностранных организаций до сих пор в Карабахе работает только Международный Комитет Красного Креста, а «гуманитарные агентства ООН разрешение азербайджанцев и армян на доступ в анклав так и не получили, даже для проведения первичной миссии по оценке потребностей».

По его словам, трудности возникают по политической причине.

«Практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции Совбеза ООН, едва ли реалистично», — заявил дипломат.