«Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооружённых сил», — сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Среди приоритетов развития ВС Шойгу назвал «повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания».