Россия направила в Ливию группу из 400 сирийских наемников

Четыреста сирийцев из числа боевиков военизированных формирований «Шеббиха», завершив курс подготовки в районе Камышлы на северо-востоке Сирии, направились в качестве наемников на восток Ливии.

Формированием отрядов наемников для помощи Халифе Хафтару в Ливии занимаются российские военные в районах, подконтрольных Башару Асаду.

Москва пытается тем самым переломить ситуацию в Ливии, где в последние месяцы Хафтар теряет позиции перед натиском правительственных войск Ливии.

По данным местных источников в Сирии, сотни наемников накануне были переброшены из Камышлы в провинцию Латакия, где расположена российская авиабаза «Хмеймим».

Процесс переправки в Ливию боевиков «Шеббихи», причастных ко многим военным преступлениям в Сирии, координирует один из лидеров партии «Баас» Салим аль-Хеллуш.

Российские военные предлагают каждому из сирийских наемников по 1500-2000 долларов в месяц.

В прошлом месяце российские военные достигли также договоренности по формированию отрядов наемников из числа жителей подконтрольных Асаду районов Сирии в возрасте от 20 до 45 лет для участия в боевых действия в зоне ливийского конфликта. Все, кто согласился, проходят ныне военную подготовку и вскоре также будут отправлены на восток Ливии.

Общее число сирийских наемников, прибывших на восток Ливии по линии России, уже превысило пять тысяч, пишет Анадолу.