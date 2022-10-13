На западной границе так называемой Луганской народной республики, аннексированной Россией, военные РФ начали строить оборонительную линию. Солдаты роют рвы, окопы и устанавливают ряды противотанковых столбов. Видео с работой на границе опубликовало связанное с бизнесменом Евгением Пригожиным издание РИА ФАН.

Пророссийские СМИ сравнивают строящуюся линию с французской системой укреплений «Линия Мажино» на границе с Германией, которая была построена в 1928–1936 годах.