Россия на перепутье: к кому примкнуть в Ливии?

Противоборствующие коалиции в Ливии уже сформировались, считает украинский эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса.

По его словам, это те страны, которые связаны коммерческими и энергетическими связями в Восточном Средиземноморье.

«Эти страны не могут реализовать свои планы из-за того, что Турция подписала с Ливией договор о морских границах. В эту коалицию входят Франция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль. Причина всего этого конфликта в большей степени коммерческая, деньги, инвестиции, энергетика Восточного Средиземноморья и является причиной конфликта. То есть конфликт разгорается не из-за самой Ливии, им всем больше интересны свои экономические проекты. Тем не менее, эта коалиция уже сформировалась, и эти страны поддерживают Хафтара», — сказал эксперт.

По его словам, также существует протурецкая коалиция, куда входят Италия, Катар, Тунис, Иран.

«Единственный вопрос теперь – в какую коалицию войдет Россия. Она играет на обе стороны, тем более, что сейчас идут разговоры о замене Хафтара кем-то другим, поскольку он стал токсичным после поражения под Триполи, и теперь в Москве делают ставку на Агиллу Салеха, главу законодательного собрания в Тобруке. Анкара ждет окончательной позиции России и сейчас самое главное – это договориться с турками по Сиирту и по Хафтару, и по тому, как распределить влияние Турции и России в Ливии», — считает аналитик.

Политолог, также добавил, что в отличие от сирийского конфликта в этом слишком много игроков и со всеми нужно договариваться и все имеют разной степени влияние.

«Поэтому России здесь сложнее, чем в Сирии, они тут сами не являются доминирующей силой и приходится со всеми считаться. Они не имеют полного влияния на Хафтара, что показали события в феврале-марте. Поэтому я считаю, что коалиции друг против друга уже оформлены», — сказал он.

Комментируя вопрос о получении со стороны Украины турецких ударных беспилотников и возможность использовать их в донбасском конфликте, Куса сказал, что подготовка операторов этих беспилотников займет определенное время, а в Украине все делается очень медленно из-за бюрократических процедур.

«С другой стороны, сейчас позиция Украины по конфликту с Россией ушла в сторону конструктивно-осторожного диалога и я думаю, что они не захотят разваливать переговорный процесс, который они начали летом прошлого года. Использование же беспилотников может привести к эскалации, и тогда украинскую сторону обвинят в том, что она заняла деструктивную позицию», — сказал аналитик.

Поэтому Украина не будет использовать их на данном этапе, с другой стороны если Украина будет использовать свою новую военную технику, то Россия, соответственно, тоже введет новое и, даже больше, вооружение на Донбасс, — добавил эксперт.

«В военном плане Украина уступает России и это факт, который не следует отрицать. Тут возникает вопрос, насколько вообще правильно провоцировать усиление российского военного потенциала на восточных оккупированных украинских территориях? Будут ли эти беспилотники использованы в дальнейшем, уже покажут переговоры, которые идут в нормандском формате и должны состояться в августе», — резюмировал он.