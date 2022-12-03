Россия уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а на протяжении двух месяцев РФ вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм из Беларуси.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на информацию своего представителя Вадима Скибицкого в эфире телемарафона «Единые новости», по данным военной разведки Украины, враг уже использует ракеты, изготовленные в этом году, в частности, в августе.

«Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит — многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства», – сказал Скибицкий.

По данным военной разведки, продолжаются переговоры России с другими странами по поставкам боеприпасов, ракетного вооружения к РСЗО «Смерч» и «Ураган», которых у нее дефицит, и переговоры РФ с Ираном по пополнению запасов баллистических ракет. Скибицкий отметил, что существуют соответствующие проекты договоренностей между этими странами, но на сегодня поставок такого вооружения не зафиксировано. (unian.net)