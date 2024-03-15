Азербайджан и Армения близки к консенсусу по поводу признания границ 1991 года в качестве основания для делимитации и взаимного признания территориальной целостности.

Как передают армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании парламентской комиссии по внешним отношениям.

По его словам, в этом вопросе позиции двух стран сейчас ближе, чем были, к примеру, месяц назад.

«Взаимопонимания в этом вопросе (границ 1991 года — ред.) на данный момент больше, чем например, это было месяц назад. По моему мнению, мы очень близки к взаимному согласию в этом вопросе», — сказал А.Мирзоян.